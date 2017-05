Vuelta a Castilla y León 2017

Il murciano non ci sarà, ma il suo Movistar Team, pur con una formazione molto giovane, punta alla riconferma. Con Carlos Barbero destinato alle volate, potranno farsi vedere in salita Richard Carapaz e Dayer Quintana. Particolare attesa, non solo da parte italiana, è concentrata su Adriano Malori, alla seconda gara della stagione. I navarri, unica compagine del World Tour, dovranno guardarsi soprattutto dagli esponenti delle quattro squadre Professional.

Fra di loro anche l’Androni Giocattoli, che schiera l’artiglieria pesante Egan Bernal, Mattia Cattaneo e Rodolfo Torres, oltre a Matteo Malucelli per gli sprint. Lo spauracchio è anche il lanciatissimo Lilian Calmejane, in una Direct Énergie con anche Thomas Voeckler. La Caja Rural-Seguros RGA schiera il meglio a disposizione con Sergio Pardilla, Eduard Prades e Jaime Rosón. Per la Israel Cycling Academy la carta buona è il passista-veloce Mihkel Räim.

Come sovente accade nella Penisola iberica, tanto spazio alle squadre Continental. Vi è anche l’eterno Óscar Sevilla, che guida una Medellin-Inder reduce da cinque successi nelle ultime due settimane. Tra i padroni di casa attesa anche su Garikoitz Bravo (Euskadi Basque Country-Murias). Cinque i team lusitani con tante opzioni come Joni Brandão (Sporting-Tavira), Sérgio Paulinho (Efapel) e Egor Silin (RP-Boavista).

Per una formazione portoghese gareggia anche Rinaldo Nocentini: il toscano della Sporting-Tavira non sarà però l’italiano meno giovane al via. Tale primato spetta infatti a Davide Rebellin (Kuwait-Cartucho.es), che nello scorso weekend è tornato al successo, seppur in una gara dilettantistica in Svezia.