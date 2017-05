Confermata la positività di Pirazzi e Ruffoni: Bardiani avvia la procedura di licenziamento

In relazione alla comunicazione ufficiale ricevuta oggi dall’UCI che conferma la positività delle controanalisi a cui sono stati sottoposti i campioni B di Stefano Pirazzi e Nicola Ruffoni, la formazione Bardiani CSF comunica di aver immediatamente avviato la procedura per il licenziamento di entrambi gli atleti, come previsto dal regolamento sanitario interno del team, parte integrante del contratto siglato da tutti i corridori in organico.

La Bardiani CSF si riserva al contempo la facoltà di avviare azioni legali nei confronti di Pirazzi e Ruffoni al fine di tutelare la propria immagine di squadra e quella dei propri sponsor.

(comunicato stampa)