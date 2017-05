Tour of Ukraine, la Kolss sbanca anche la cronosquadre

Come nelle previsioni, la Kolss non lascia niente agli avversari nella corsa di casa: la seconda tappa del Tour of Ukraine, una cronosquadre di 30 km da Sukholuscha a Dymer, vede prevalere la formazione di Vitaliy Buts, col tempo di 31’59”. Hanno venduto cara la pelle i bielorussi del Minsk Cycling Club, staccati di soli 6″, terzo posto per i kazaki dell’Astana Motors a 17″ e quarto per la Unieuro-Trevigiani a 23″.

La nuova generale vede Buts sempre al comando con rispettivamente 7″ e 8″ sui compagni di squadra Andriy Vasyliuk e Sergiy Lagkuti, ma è ancora molto corta e gli uomini della Unieuro, al momento tra la 14esima e la 20esima posizione, possono ancora ambire a risalire nelle prossime due tappe.