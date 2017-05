Paris-Arras, la seconda tappa al giovanissimo danese Madsen

1 Minuti per leggerlo

Come avvenuto ieri, anche per la seconda tappa della A Travers Les Hauts de France-Trophée Paris-Arras Tour si è assistito ad uno sprint. Al termine della Lallaing-Merlimont di 199 km la vittoria è andata al danese Frederik Madsen; il diciannovenne del Team Giant-Castelli ha preceduto il belga Joeri Stallaert (Cibel-Cebon) e l’altro danese Simon Bigum (BHS-Almeborg Bornholm).

A seguire il lussemburghese Gaëtan Pons (Leopard Pro Cycling), il belga Emiel Vermeulen (Roubaix Lille Métropole), l’austriaco Daniel Auer (Team Felbermayr-Simplon Wels) e il francese Jordan Levasseur (Armée de Terre). Ottavo posto per il britannico Jacob Hennesy (100% ME) che conserva la leadership della graduatoria, anche se ora precede Madsen solo per la somma dei piazzamenti. Domani ultima tappa di 170.3 km da Doullens a Arras.