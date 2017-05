Il Tour of Albania si apre nel segno dell’Italia: vince Ficara, battuti altri tre azzurri

1 Minuti per leggerlo

350 giorni fa, durante la della Philadelphia International Cycling Classic, era stato investito da un’autovettura, subendo diverse fratture. Dopo un lungo recupero Pierpaolo Ficara era riuscito a tornare a gareggiare a fine 2016. Quest’anno il siciliano, passato lo spavento, ha saputo vincere in aprile in Eritrea, al Fenkil Northern Red Sea Challenge.

Oggi l’atleta della Amore & Vita-Selle SMP ha bissato l’affermazione, portandosi a casa la prima frazione del Tour of Albania. Nella Tirana-Korce di 166.6 km il ventiseienne ha avuto la meglio al fotofinish sull’abruzzese Matteo Rabottini (Meridiana Kamen). Al terzo e quarto posto altri due atleti tricolori, in un quartetto di attaccanti tutto della Penisola; si tratta del calabrese trapiantato in Toscana Francesco Manuel Bongiorno e del siciliano Michele Gazzara, entrambi della Sangemini-MG.KVis.