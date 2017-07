AG2R La Mondiale, questi i tre stagisti. E anche la Delko comunica l’ultimo nome

1 Minuti per leggerlo

L’AG2R La Mondiale ha annunciato i nomi dei tre stagisti per la seconda parte di stagione. Raggiungono il team diretto da Vincent Lavenu Aurélien Doléatto, Kevin Geniets e Clément Russo. Il ventenne francese Doléatto proviene dalla Chambéry Cyclisme Formation, il vivaio della squadra savoiardo. In stagione per lui un successo nel Circuit des Monts du Livradois.

Il ventenne lussemburghese Geniets è anch’egli nella formazione di sviluppo ed ha conquistato un successo a La Durtroccha. Il ventiduenne francese Russo gareggia con il Probikeshop Saint Étienne Loire e si è messo in luce, oltre che su strada, anche nel ciclocross, dove è uno dei migliori transalpini.

Anche la Delko Marseille Provence KTM ha comunicato il terzo e ultimo stagista. Dopo il francese Couanon e l’australiano Dyball, ecco il lettone Emils Liepins. Il ventiquattrenne della Rietumu Banka Riga è un velocista con secondi posti ottenuti al Tour d’Azerbaidjan e al Tour of Estonia.