Cascade Cycling Classic, prima tappa a Howes. Tra le donne spunta Lay

Ieri, nella tardissima serata europea, si sono disputate le prime frazioni della Cascade Cycling Classic, corsa a tappe di cinque giorni riservate alle categorie élite maschile e femminile. Per la prima volta la prova statunitense (si gareggia nell’Oregon) entra nel calendario UCI. Entrambe le gare sono terminate ai 1623 metri del McKenzie Pass

Tra gli uomini, al termine dei 173 km previsti, a vincere è stato Alex Howes. Il professionista della Cannondale-Drapac è qui in gara con la maglia della nazionale statunitense; il ventinovenne ha avuto la meglio per 1″ sull’eterno spagnolo Francisco Mancebo (Hangar 15 Bicylces) e sul vincitore uscente Robin Carpenter (Holowesko-Citadel). A 2″ Gavin Mannion (UnitedHealthcare) mentre a 3″ ha concluso l’ecuadoriano Jimmy Montenegro (Team Ecuador).

La gara femminile, lunga 143 km, ha visto primeggiare Kristi Lay. La ventinovenne canadese del Rally Cycling ha distanziato di 5″ la connazionale e compagna di squadra Sara Poidevin e di 7″ la statunitense Allie Dragoo (Sho Air-Twenty20).

Oggi in programma, sia per gli uomini che per le donne, una cronometro di 22.8 km.