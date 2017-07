Stagisti: la Lotto Soudal punta sul vivaio, per la Wanty c’è De Laat

Sono stati svelati gli stagisti della Lotto Soudal per la seconda parte di stagione. Si tratta di tre giovani belgi provenienti dal proprio vivaio. In ordine alfabetico, il primo è Senne Leysen, ventunenne campione nazionale under 23 a cronometro e terzo nella prova contro il tempo al Giro d’Italia under 23. Il ventenne Emiel Planckaert è uno scalatore, giunto settimo alla Ronde de l’Isard e nono al Tour de Bretagne. Il ventunenne Mathias Van Gompel è un corridore da prove vallonate che si comporta bene anche sul pavé, come testimonia il quarto posto alla Het Nieuwsblad under 23.

Anche la Wanty-Groupe Gobert ha rivelato l’identità del secondo elemento; al già noto Brecht Dhaene si aggiunge Jasper De Laat. Il ventitreenne olandese milita per la Metec-TKH ed è particolarmente adatto alle cronometro.