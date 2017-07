Altri rinnovi per il Team Sunweb: prolungano Arndt e Walscheid

Il Team Sunweb comunica il prolungamento del contratto con due suoi corridori, entrambi giovani velocisti tedeschi già vincenti. Rimarranno con la formazione diretta da Iwan Spekenbrink sia Nikias Arndt che Max Walscheid. Il venticinquenne Arndt, in rosa dal 2013, resterà nel roster per altre tre stagioni, quindi fino al termine del 2020. Per lui quest’anno la vittoria alla Cadel Evans Great Ocean Road Race e il secondo posto nella tappa di ieri al Tour de France. Una la vittoria nel 2016, ma di peso, dato che si è imposto nella frazione conclusiva del Giro d’Italia.

Il ventiquattrenne Walscheid è un velocista potente, come testimoniano i 90 kg spalmati su 199 centimetri di altezza. Per lui cinque vittorie nella scorsa stagione, tutte al Tour of Hainan. Per lui un contratto biennale, per cui sarà una pedina della squadra fino alla fine del 2019.

Il direttore sportivo Rudi Kemna spiega: «Loro, con Phil Bauhaus, rappresentano il futuro degli sprinter tedeschi e siamo felici di averli tutti in squadra. Arndt è ora un uomo chiave nel treno di Matthews, dove occupa il ruolo di apripista, ma è capace di vincere da sé oltre che di andare in fuga anche su percorsi accidentati. Walscheid si sta specializzando come velocista di potenza pura: ha avuto un po’ di sfortuna fra cadute e malanni nella primavera ma il futuro è dalla sua».