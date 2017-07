Presentata la Coppa Agostoni: quattro volte sul Lissolo, 24 squadre al via

1 Minuti per leggerlo

È stata presentata ufficialmente l’edizione numero 71 della Coppa Agostoni, in programma il prossimo 13 settembre e come da tradizione valida per il Trittico Regione Lombardia. Il percorso misurerà complessivamente 199.9 chilometri con partenza e arrivo a Lissone: il tratto decisivo della prova sarà il circuito della Brianza Lecchese, un tratto di 24.5 chilometri con le salite di Sirtori, Colle Brianza e Lissolo da ripetere ciascuna quattro volte.

L’organizzazione della Coppa Agostoni ha poi annunciato anche i nomi delle 24 squadre partecipanti, di cui ben quattro saranno di categoria World Tour: grande attesa quindi per vedere al via Astana, Bahrain-Merida, Bora-Hansgrohe e UAE Team Emirates. Dieci saranno invece le squadre Professional iscritte: oltre alle italiane Androni-Sidermec, Bardiani-CSF, Nippo-Vini Fantini e Wilier-Selle Italia ci saranno Caja Rural, CCC Sprandi, Delko Marseille, Fortuneo, Gazprom e Israel Cycling Academy. Immancabile la presenza della Nazionale Italiana di Davide Cassani mentre tra le Continental ci saranno Dimension Data For Qhubeka, Tirol Cycling, Sangemini–MG.KVis, GM Europa Ovini, D’Amico–Utensilnord, Team Unieuro, Lokosphinx, Adria Mobil e Kolss.