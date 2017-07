Cascade Cycling, Stetina torna alla vittoria. Tra le donne si impone Bergen

La terza tappa del Cascade Cycling Classic prevedeva un arrivo in salita. Tra gli uomini, al termine dei 173 km previsti, si è imposto Peter Stetina; l’atleta della Trek-Segafredo è in gara con la maglia della nazionale statunitense. Per il quasi trentenne si tratta della prima vittoria tra gli élite; non primeggiava infatti dalla tappa inaugurale della Ronde de l’Isard 2009.

Lo yankee ha attaccato nell’ascesa finale con gli ecuadoriani Jimmy Montenegro e Jefferson Cepeda, staccandoli di 1″ e 4″. Il gruppo dei migliori, contenente una trentina di elementi, è giunto a 11″ ed è stato regolato dallo statunitense Stephen Bassett (Silber Pro Cycling). In classifica rimane tutto immutato nelle prime posizioni, con Gavin Mannion (UnitedHealthcare) che guida con 1″ su Robin Carpenter (Holowesko Citadel) e 3″ su Evan Huffman (Rally Cycling).

Nei 140 km della prova femminile vittoria canadese grazie a Sara Bergen. La ventottenne del Rally Cycling ha distanziato di 5″ Kathryn Buss (Team TIBCO-SVB) e Emma Grant (Colavita-Bianchi) e di 16″ l’altra canadese del Rally Cycling Sara Poidevin. La quale rosicchia 8″ in classifica alla leader Allie Dragoo; ora la ventisettenne della Sho Air-Twenty20 comanda con 16″ di margine.

Oggi la quarta tappa consisterà in un criterium a Bend. Per le donne sforzo di 50 km, per gli uomini di 75 km.