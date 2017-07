L’ordine di partenza della crono decisiva del Tour: Aru alle 16.56, Froome alle 17.04

Sono 167 i corridori rimasti in gara in questa edizione del Tour de France e che oggi si sfideranno nella decisiva cronometro di Marsiglia: sono 22.5 chilometri da percorrere con partenza e arrivo dentro al celebre stadio Orange Vélodrome e con una salitella da non sottovalutare, quella di Notre-Dame de la Garde lunga 1200 metri al 9.5% di pendenza media. Il primo corridore al via sarà il britannico Luke Rowe (Sky), ultimo in classifica generale, alle 13.50: da seguire Taylor Phinney alle 13.54, Stephen Cummings alle 14.20, Maciej Bodnar alle 14.41, Vasil Kiryienka alle 14.43, Tony Martin alle 14.56, Edvald Boasson Hagen alle 15.20, Jonathan Castroviejo alle 15.37, Michal Kwiatkowski alle 15.39 e soprattutto Primoz Roglic alle 15.59.

Per quanto riguarda i migliori 28 della classifica generale, le partenze avverranno ogni due minuti e non ogni minuto come in precedenza. Il nostro Fabio Aru tenterà il tutto per tutto per provare a strappare la quarta posizione in classifica generale a Mikel Landa, distante al momento soli 19″: il sardo dell’Astana inizierà la sua prova alle 16.56. Ma è a partire dalle 17.00 che avremo il momento clou della cronometro con le partenze nell’ordine di Rigoberto Urán, Romain Bardet e della maglia gialla Chris Froome: i tre sono racchiusi in soli 29″, il britannico è il grande favorito ma occhio a possibili sorprese.

Scarica qui l’ordine di partenza completo.