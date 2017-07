Due semitappe al Kreiz Breizh Elites: al mattino vince Oram, al pomeriggio Guérin

Giornata con doppio appuntamento quella odierna in Bretagna, al Kreiz Breizh Elites. La semitappa mattutina, disputata sulla distanza di 83 km tra Ploërdut e Callac, ha visto un tentativo solitario vincente di James Oram; il neozelandese della ONE Pro Cycling ha infatti anticipato di 9″ il gruppo, regolato dall’olandese Arvid De Kleijn (Baby Dump Cyclingteam) sul connazionale Dennis Bakker (Delta Cycling Rotterdam) e sul norvegese August Jensen (Team Coop).

Con il kiwi in maglia di leader, la frazione pomeridiana di 102 km ha visto come baricentro Carhaix. Sei corridori si sono giocati il successo; a prevalere è stato Alexis Guérin. Il venticinquenne dilettante francese del VC Rouen 76 ha superato il connazionale Flavien Maurelet (GSC Blagnac), l’olandese Rob Ruijgh (Tarteletto-Isorex), i danesi Jonas Gregaard Wilsly (Riwal Platform) e Niklas Eg (Team Veloconcept) e il belga Jimmy Janssens (Cibel-Cebon).

Oram ha invece pagato 31″, per cui cambia la vetta della graduatoria. In una corsa senza abbuoni, contano dunque i piazzamenti, che premiano l’esperto olandese Ruijgh; l’ex Vacansoleil, specialista delle fughe, è a paritempo con i restanti cinque protagonisti di giornata. Domani in programma la tappa conclusiva di 151.7 km da Guingamp a Rostrenen, con il terreno pieno di zampellotti come d’abitudine sulle strade bretoni.