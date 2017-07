Al GP Kranj nuova vittoria per Mugerli. Nei 10 Mattia Bais e Paolo Totò

1 Minuti per leggerlo

Sesta vittoria stagionale a livello UCI, e ottava in assoluto, per Matej Mugerli. Il trentaseienne sloveno della Amplatz-BMC si è imposto al termine del GP Kranj, disputato quest’oggi sulla distanza di 157.3 km. L’ex corridore della Liquigas ha avuto la meglio in un gruppetto di sedici unità. Con lui sul podio il connazionale, e ben più giovane, Ziga Jerman (Rog-Ljubljana) e l’austriaco Markus Eibegger (Team Felbermayr-Simplon Wels).

Buon quarto posto per l’azzurro Mattia Bais, del Cycling Team Friuli. Quinto l’ungherese Bárnbas Peák (Kontent-DKSI), sesto l’austriaco Markus Kopfauf (WSA-Greenlife), settimo l’azzurro Paolo Totò (Sangemini-MG.Kvis), ottavo lo sloveno Primoz Obal (Meglo Jogi Kult Solkan), nono l’austriaco Hans-Jörg Leopold (WSA-Greenlife) e decimo lo sloveno Luka Cotar (KK Kranj).