Carlos Barbero fa ancora suo il Circuito de Getxo. Battuti Madrazo e Herrada

Per la seconda volta in carriera, Carlos Barbero conquista il Circuito de Getxo. In una giornata caratterizzata dalla pioggia battente, il ventiseienne spagnolo del Movistar Team è stato il più bravo sullo strappetto conclusivo della località basca, ripetendo l’affermazione del 2014 e imponendosi per la quarta volta in stagione.

Sul secondo gradino del podio, distante 2″, si è classificato Ángel Madrazo (Delko Marseille Provence KTM). Terzo posto ancora appannaggio del Movistar Team con José Herrada. Con lui, a 4″, sono stati classificati anche Egoitz Fernández (Team UKYO), il belga Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise), il colombiano Aldemar Reyes (Manzana Postobón) e l’altro belga Eliot Lietaer (Sport Vlaanderen-Baloise).

Completano la top 10 un altro belga della Sport Vlaanderen-Baloise come Aimé De Gendt a 6″ e la coppia formata da Ibai Salas (Burgos BH) e Benjamin Prades (Team UKYO), entrambi a 8″.