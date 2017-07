Al Kreiz Breizh Elites dominio danese: ultima tappa a Guldhammer, generale a Gregaard

1 Minuti per leggerlo

Pare di assistere ad un campionato sociale danese, ma così non è. Primo, secondo, terzo, sesto, ottavo e nono posto della quarta tappa del Kreiz Breizh Elites sono infatti stati conquistati dai corridori del paese scandinavo. A vincere la Guingamp-Rostrenen di 151 km è stato Rasmus Guldhammer; il ventottenne, ex promessa della HTC-Columbia, ora corre con il Team Veloconcept ed ha raccolto la quarta affermazione del 2017.

Battuto in uno sprint a due Jonas Gregaard (Riwal Platform); a 3″ sono giunti Rasmus Quaade (Team Giant-Castelli), il neozelandese James Oram (ONE Pro Cycling) e il norvegese August Jensen (Team Coop). A 10″ ha tagliato il traguardo Niklas Eg (Team Veloconcept), a 14″ il britannico – cugino di Ben della UAE Team Emirates – Connor Swift (Madison Genesis), a 19″ l’esperto Chris Anker Sørensen (Riwal Platform) a 1’21” Casper Pedersen (Team Giant-Castelli) e a 1’40” il polacco Karol Domagalski (ONE Pro Cycling).

La generale ne esce ovviamente rivoluzionata. E così, a conquistare il titolo, è Gregaard; il ventunenne sale sul podio con i connazionali Eg e Guldhammer, che hanno pagato rispettivamente 10″ e 20″. Quarto Sørensen a 20″, quindi Oram a 25″, Jensen e Quaade a 34″.