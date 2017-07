Luca Raggio passa professionista con la Wilier Triestina-Selle Italia

Non solo stagista, anzi. Luca Raggio raddoppia. Il ventiduenne genovese, dalla scorsa stagione in seno alla Viris Maserati-Sisal Matchpoint, non sarà solamente stagista con la Wilier Triestina-Selle Italia; il ligure ha infatti firmato un contratto che lo legherà con il team diretto da Angelo Citracca per le prossime due annate.

Vincitore quest’anno del Giro della Provincia di Biella e del Trofeo Matteotti under 23, Raggio è un promettente scalatore; per lui un decimo posto finale al Giro d’Italia under 23, migliore fra i giovani azzurri in gara. Ha inoltre preso parte, con la maglia della nazionale italiana, al Tour of the Alps. Per lui anche altri undici piazzamenti stagionali tra i migliori 10 nelle corse di un giorno del calendario under 23.