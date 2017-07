Vuelta a Burgos 2017

Il percorso di questa Vuelta a Burgos si snoda su un totale di cinque tappe e la prima novità è che tutte saranno in linea: nessuna prova a cronometro quindi, né individuale né a squadre. La tappe decisive saranno quindi le due con arrivo in alta quota: al terzo giorno ci sarà il traguardo inedito a Picón Blanco, ascesa lunga 8.5 chilometri con una pendenza media del 9% e massima del 19%; c’è grande curiosità attorno a questa frazione anche perché pare che anche la Vuelta abbia messo gli occhi su questa salita. Il gran finale della Vuelta a Burgos sarà invece sulle classiche rampe di Lagunas de Neila, praticamente un appuntamento fisso della corsa con una salita più lunga (circa 12 km) ma dalle pendenze più irregolari.

Ma la tappa di Lagunas de Neila non sarà l’unica già nota ai corridori della Vuelta a Burgos. Un altro arrivo già visto spesso in passato è quello del Castillo de Burgos che assegnerà la prima maglia di leader: l’ultimo chilometro è in salita e anche con breve tratto in pavé, un finale da corridori esplosivi che dovrebbero mettere fuori dai giochi i velocisti puri. La quarta tappa invece si concluderà a Ciudad Romana de Clunia e anche qui il finale sarà in leggera salita: in questo caso sarà possibile che qualche velocista possa riuscire a resistere, sempre che il vento non abbia già fatto selezione in precedenza. La seconda tappa a Belorado invece sarà, quella sì, dedicata ai velocisti puri.

La concomitanza con i Campionati Europei ha impoverito la startlist tanto che si passa dalle 13 squadre World Tour nel 2016 alle sole cinque di quest’anno. Il grande favorito per la vittoria finale sarà il basco Mikel Landa della Sky che cercherà di approfittare della grande condizione con cui ha terminato il Tour de France: il trentino Gianni Moscon potrebbe cercare un successo di tappa. Un rivale importante potrebbe essere il colombiano Miguel Ángel López dell’Astana che invece dovrebbe avere una condizione in crescita, a differenza di Landa. Pur prima delle sue stelle, la Movistar si presenta con una selezione di buon livello: Carlos Barbero, fresco vincitore a Getxo, è l’uomo veloce, mentre per la classifica c’è Marc Soler spalleggiato da Rubén Fernández e Dani Moreno. La Quick-Step Floors sarà capitanata da David De La Cruz e Julian Alaphilippe con Matteo Trentin nel ruolo di velocista, la Dimension Data invece si presenta con Igor Antón in cerca della gamba migliore per la Vuelta.

Tra le Professional segnaliamo l’esordio di Danilo Celano con la maglia della Caja Rural che potrà contare anche su Sergio Pardilla e Jaime Rosón. Oltre ai navarri, ci sono altre 10 squadre di seconda fascia al via più 2 formazioni Continental: l’unica italiana è la Nippo-Vini Fantini con Iuri Filosi. Come ruote veloci segnaliano Jonas Van Genechten (Cofidis) e Adam Blythe (Aqua Blue), in salita invece possono far bene Delio Fernández (Delko), Romain Sicard (Direct Energie), Eduardo Sepulveda (Fortuneo), Hernan Aguirre e Aldemar Reyes (Manzana), Pieter Weening (Roompot), Alexander Foliforov (Gazprom) e Garikoitz Bravo (Euskadi).