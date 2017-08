Fratture multiple per Ben Hermans dopo la caduta in Polonia

Caduto e ritiratosi nel corso della terza tappa del Tour de Pologne, il belga Ben Hermans è stato subito trasferito all’ospedale Szpital Wojewodzki dove si è sottoposto a radiografie ed esami per determinare l’entità dell’infortunio: la corridore della BMC sono state riscontrate fratture al posto destro, all’alluce sinistro e allo sterno, oltre a tre denti rotti e svariate contusioni, anche facciali. Hermans ha perso conoscenza per alcuni istanti dopo impatti al suolo e per questo motivo resta ancora sotto osservazione per monitorare l’eventuale commozione cerebrale: allo stato attuale delle cose si prospetta un periodo di stop da quattro a sei settimane.