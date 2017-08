Europei su strada, domani il via: le startlist delle crono juniores e under 23 donne

Domani, nella città danese di Herning, prende il via la cinque giorni dedicata ai Campionati europei su strada. Atlete e atleti delle categorie juniores, under 23 ed élite di ambo i sessi si sfideranno per determinare chi potrà indossare per i prossimi dodici mesi la maglia di campione continentale.

Fra domani e giovedì saranno di scena le prove a cronometro. Ad aprire domani le danze toccherà, su un percorso di 18.2 km, alle ragazze appartenenti alla categoria juniores. 35 le cicliste in gara, con la turca Fatma Sezer a scattare alle 10.30. Due le azzurre in gara; partirà alle 10.43 Elena Pirrone mentre alle 11.04 toccherà, da ultima, a Letizia Paternoster. La cinque volte campionessa europea 2017 su pista ha preso il posto dell’argento uscente Alessia Vigilia. La lista di partenza della cronometro femminile juniores ai Campionati Europei 2017.

Dalle 12.45 spazio ai ragazzi della categoria juniores. Ben 53 gli atleti al via: l’Italia ha deciso di schierare il solo Antonio Puppio, che gareggerà sul tracciato di 31.5 km per terzultimo alle 13.35. La lista di partenza della cronometro maschile juniores ai Campionati Europei 2017.

Ultima prova della giornata quella della categoria under 23 femminile. In questo caso sono 29 le protagoniste della prova di 31.5 km. Una sola la rappresentante azzurra, ossia la campionessa uscente della categoria under 23 Lisa Morzenti; la bergamasca partirà per diciottesima alle 15.32. La lista di partenza della cronometro femminile under 23 ai Campionati Europei 2017.