Francesco Gavazzi rinnova il contratto con l’Androni-Sidermec

Le strade di Francesco Gavazzi e della Androni-Sidermec-Bottecchia continueranno a proseguire assieme anche nella stagione 2018. Il corridore valtellinese, giunto nella formazione piemontese ad inizio 2016, festeggia nel migliore dei modi i 33 anni; è infatti ufficiale il rinnovo di contratto per un altro anno.

In merito a questo accordo, il team manager Gianni Savio ha affermato: «Francesco Gavazzi rappresenta, insieme con Mattia Cattaneo e Marco Frapporti, un punto di riferimento importante come guida per i neoprofessionisti. Stiamo allestendo una squadra competitiva anche per la prossima stagione, che sarà composta prevalentemente dal gruppo dei giovani che hanno ben figurato, e vinto, all’esordio tra i Professionisti».