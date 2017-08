Juan Murillo vince ancora in Guadalupa, il nuovo leader è Cédric Eustache

1 Minuti per leggerlo

La quarta tappa del Tour de Guadeloupe provoca grossi scossoni in classifica generale. Nella Vieux Habitants-Bouillante la vittoria va all’esperto venezuelano Juan Murillo, al secondo successo in questa edizione della corsa dopo quello nella semitappa pomeridiana a cronometro del secondo giorno: Murillo ha staccato di 12″ Boris Carene, a 20″ sono arrivati Diego Milán e Cédric Eustache, il leader Sebastien Fournet-Fayard è arrivato solo settimo al traguardo perdendo 1’47”. La nuova classifica vede quindi davanti a tutti Cédric Eustache, 27enne della Martinica che già l’anno scorso vestì per un giorno la maglia di leader: Murillo è staccato di 12″, Carene di 29″, Fournet-Fayard di 32″, tutti gli altri invece hanno distacchi superiori ai due minuti.