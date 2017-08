Partnership tra Dimension Data e Zwift: in palio un contratto con il team Continental

Il Team Dimension Data ha annunciato una partnership con Zwift Academy, la grande comunità virtuale di ciclisti che offre la possibilità di organizzare pedalate di gruppo in ogni parte del mondo stando semplicemente sui rulli dentro casa. Nelle sei settimane tra il 1° settembre ed il 13 ottobre sarà studiato un programma di allenamento aperto a tutti che vedrà protagonisti anche i corridori professionisti del Team Dimension Data.

Un premio molto affascinante sarà in palio per i ciclisti di età compresa tra i 18 ed il 21 anni che riusciranno a completare il programma: i migliori 10, infatti, si sfideranno in un programma di test e gare su Zwift; a quel punto i tre selezionati parteciperanno per una settimana al ritiro del Team Dimension Data a Città del Capo in Sudafrica con il vincitore finale che avrà l’opportunità di firmare un contratto per la stagione 2018 con la formazione Continental.

Gli interessati possono iscriversi a questo indirizzo.