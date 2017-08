Tour de la Guadeloupe, Antoine Bravard vince la terza tappa

1 Minuti per leggerlo

Una fuga ha deciso la terza tappa del Tour de la Guadeloupe con il transalpino Sebastien Fournet-Fayard che ha potuto difendere la propria posizione di leader della classifica generale. La vittoria di giornata è andata al 22enne Antoine Bravard che ha staccato di 6″ gli altri battistrada con Luis Sablon, Manabu Ishibashi, Lionel Miny, Teddy Ringuet e Boris Carene che hanno tagliato il traguardo in quest’anno. In gruppo principale è arrivato staccato di 2’06”: nella generale, oltre all’entrata in top10 di Bravard e Carene, va registrato il crollo di Theo Vimpere che era terzo ma che ha perso dieci minuti nella tappa.