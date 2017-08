Colpaccio UAE Team Emirates: ingaggiato Alexander Kristoff

1 Minuti per leggerlo

Con uno stringato comunicato apparso sui profili social della squadra, la UAE Team Emirates ha annunciato di aver messo sotto contratto per le prossime due stagioni Alexander Kristoff. Il forte corridore norvegese lascia dopo sei stagioni il Team Katusha-Alpecin, con cui ha conquistato la bellezza di sessantatré vittorie. Nel suo palmares trovano spazio una Milano-Sanremo, una Ronde van Vlaanderen, tre GP di Francoforte, una Classica di Amburgo, un GP de Plouay, una Scheldeprijs e due tappe al Tour de France.

Tuttavia, pochi minuti dopo, il messaggio postato sul profilo Twitter della compagine di Saronni è stato cancellato. Per riapparire, identico a prima, dopo circa un quarto d’ora. È molto probabile che lo scandinavo potrà contare su corridori già in squadra con lui nella compagine russa; per il loro annuncio, però, si deve ancora attendere.