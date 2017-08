L’olandese Martijn Tusveld sigla un biennale con il Team Sunweb

Nelle stagioni 2018 e 2019 il corridore olandese Martijn Tusveld correrà con la maglia del Team Sunweb: a dare l’annuncio è stata la squadra stessa che così, dopo diversi rinnovi, conferma il primo innesto ufficiale. Tusveld, classe 1993, era stato stagista con la Giant-Alpecin sul finire del 2016 ma poi era approdato alla Roompot, squadra con cui aveva un contratto valido anche per la stagione 2018, dove si è messo in luce come corridore completo, con un potenziale interessante sia in salita che a cronometro: Tusveld infatti ha concluso decimo al Circuit Sarthe e al Giro d’Austria, 22° al Tour de Suisse.