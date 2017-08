Tony Gallopin torna in patria: il francese firma con l’AG2R La Mondiale

Altro innesto di qualità per la AG2R La Mondiale. La formazione savoiarda, che ieri ha accolto il neopro’ Benoît Cosnefroy e ha annunciato l’approdo di Clément Venturini, ha ufficializzato l’ingaggio di un corridore di alto livello, che aumenterà ancor più le punte del team.

Si tratta di Tony Gallopin che, dopo quattro anni, lascia la Lotto Soudal. Il ventinovenne corridore completo, vincitore quest’anno di una tappa all’Étoile de Bessèges, ha firmato un contratto biennale. Il risultato più recente è il secondo posto ottenuto sabato alla Clásica San Sebastián.

Il parigino ha dichiarato: «Lascio la Lotto Soudal dopo quattro anni positivi, e li ringrazio per le belle emozioni vissute assieme. Sono incantato di raggiungere l’AG2R La Mondiale che, come si è visto al Tour, è uno dei migliori team al mondo. Il progetto sportivo mi ha sedotto, così come la possibilità di avere più ruoli. Sarò d’aiuto a Oliver Naesen nella lotta per conquistare una grande classica ma potrò guidare il team in prima persona, soprattutto nelle corse di una settimana. Spero di portare a casa delle belle vittorie con questa maglia».