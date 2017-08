Europei, domani le ultime crono. In gara Ganna, Longo Borghini, Affini e Baccio – le startlist

Dopo la prima giornata, domani a Herning, in Danimarca, si svolgeranno le rimanenti prove a cronometro dei Campionati europei su strada. La prima delle tre gare è quella relativa alla categoria donne élite: 32 le atlete che, a partire dalle 9.30, pedaleranno sul percorso di 31.5 km. Alle 9.57 partirà l’unica azzurra in gara, l’ossolana Elisa Longo Borghini, che punta a migliorare il settimo posto del 2016. La lista di partenza della cronometro femminile élite ai Campionati Europei 2017.

Dalle 12.15 spazio alla prova della categoria uomini under 23. Addirittura 52 i corridori che si sfideranno sul medesimo tracciato affrontato al mattino dalle ragazze. Due, in questo caso, gli italiani al via: alle 12.43, come ventinovesimo, sarà il turno del mantovano Edoardo Affini mentre per ultimo alle 13.06 scatterà il siracusano Paolo Baccio. La lista di partenza della cronometro maschile under 23 ai Campionati Europei 2017.

Ultima sfida riservata alla categoria uomini under 23, con i 34 corridori al via che saranno impegnati in un percorso di 46 km. Partenza alle 15, mentre il primo ed unico azzurro impegnato, l’ossolano Filippo Ganna, partirà come ventiduesimo alle 15.22. La lista di partenza della cronometro maschile élite ai Campionati Europei 2017.