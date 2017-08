La venezuelana Jennifer Cesar alla Servetto-Giusta: contratto fino alla fine del 2018

A partire da metà agosto 2017 e poi per tutta la stagione 2018, la ciclista venezuelana Jennifer Cesar correrà in Italia con la Servetto-Giusta. La Cesar è un’atleta classe 1989 che quest’anno si è laureata campionessa nazionale del Venezuela della prova su strada mentre è stata terza nella cronometro: l’anno scorso, grazie ai suoi risultati nelle competizioni di carattere internazionale, è riuscita a qualificarsi ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro dove ha concluso la gara in linea al 50° posto. In precedenza la formazione astigiana aveva ufficializzato la riconferma per il 2018 della 30enne russa Anna Potokina, in squadra dal 2014.