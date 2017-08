Ora è ufficiale: Warren Barguil passa alla Fortuneo-Oscaro. Con lui anche Moinard

Si tratta di una delle mosse di mercato che destano maggior scalpore degli ultimi anni, in quanto si tratta di un corridore appena reduce dalla miglior prova della ancor breve carriera che rompe il contratto con un team World Tour per firmare con una formazione Professional.

Il protagonista è Warren Barguil, il quale aveva un contratto anche per il con il Team Sunweb. Ma le parti si sono accordate per la rottura anticipata del sodalizio. Il venticinquenne ha scelto di tornare in patria alla Fortuneo-Oscaro; l’atleta bretone rimarrà nella compagine della sua regione per le prossime tre stagioni.

Si tratta di un passo in avanti per la compagine di Emmanuel Hubert che, con l’appoggio degli sponsor, ha messo mano al portafoglio per avviare questo rinnovato progetto. Barguil sarà la pietra angolare della squadra, ed avrà al suo fianco un esperto gregario; è stato infatti ingaggiato anche Amaël Moinard, esperto trentacinquenne proveniente dal BMC Racing Team.