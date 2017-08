Il vincitore del Matteotti, il russo Sergey Shilov, correrà con la Gazprom-RusVelo

La Gazprom-RusVelo ha messo a segno un importante colpo di mercato in vista della prossima stagione: il 29enne russo Sergey Shilov, ha sei anni alla Lokosphinx, ha firmato un contratto con la squadra Professional di Renat Khamidulin per il 2018 con un’opzione per il prolungamento futuro. Shilov è un corridore resistente e molto veloce che nel mese di luglio ha brillato cogliendo in rapida successione i due successi più importanti della sua carriera: prima si è aggiudicato il Trofeo Matteotti a Pescara, pochi giorni dopo si è ripetuto in Spagna alla Prueba Villafranca de Ordizia. La Gazprom-RusVelo ha inoltre annunciato che il 23enne Aleksei Rybalkin, ottavo all’ultimo Tour of Austria, ha rinnovato il proprio contratto per altri due anni fino a tutto il 2019.