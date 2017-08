Secondo colpo della Movistar: preso lo scalatore spagnolo Jaime Rosón

1 Minuti per leggerlo

Arriva già oggi il secondo colpo di mercato ufficiale della Movistar in vista della prossima stagione: dopo l’argentino Eduardo Sepúlveda, la formazione spagnola si è assicurata anche le prestazioni dello scalatore iberico Jaime Rosón. Questo innesto rafforzerà ancora di più la squadra nel reparto salite: in arrivo dalla Caja Rural, il 24enne Rosón quest’anno si è piazzato terzo alla Settimana Coppi e Bartali, secondo alla Vuelta a Castilla y León e anche al Tour of Croatia dove solo Vincenzo Nibali lo ha preceduto e dove è riuscito anche a vincere una tappa. Jaime Rosón ha firmato un contratto biennale fino al termine del 2019.