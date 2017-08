Addio al Team Sky: lo scalatore Mikel Nieve firma con la Orica-Scott

Il 33enne scalatore basco Mikel Nieve lascerà il Team Sky dopo quattro stagioni per accasarsi alla Orica-Scott, formazione con cui ha firmato un contratto biennale per il 2018 ed il 2019. Con lo squadrone britannico Nieve ha vinto una tappa al Delfinato nel 2014 ed una al Giro d’Italia nel 2016 dove ha conquistato anche la maglia di miglior scalatore: ma più che per i risultati personali, l’esperto scalatore basco si è messo in luce per essere uno dei migliori gregari in montagna per i suoi capitani ed ha affiancato Chris Froome negli ultimi due vittoriosi Tour de France. Con questo acquisto la Orica-Scott continua a spostare sempre di più le sue attenzioni sui grandi giri rafforzando la squadra che dovrà supportare le ambizioni di Adam e Simon Yates e di Esteban Chaves.