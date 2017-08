Lotto Soudal, stagione finita per Jurgen Roelandts e Frederik Frison

Brutte notizie in casa Lotto Soudal dove due corridori si ritrovano praticamente costretti a dichiarare già chiusa la stagione 2017. Il 32enne Jurgen Roelandts si è dovuto operare martedì scorso per un Impingement di Anca che da un po’ di tempo gli provocava dolori: l’intervento chirurgico si è reso necessario per rimuovere della cartilagine, adesso Roelandts avrà bisogno di un lungo processo di riabilitazione che dovrebbe escludere ogni possibilità di vederlo in gruppo in questa stagione.

Si allunga invece lo stop del 25enne belga Frederik Frison che è fermo da inizio maggio quando si ruppe in bacino nel corso della prima tappa della Quattro Giorni di Dunkerque. Frison stava lavorando per recuperare dall’infortunio, ma gli è stata diagnosticata la mononucleosi ed è stato quindi costretto a fermarsi di nuovo: lo staff medico della Lotto Soudal lo sta tenendo sotto osservazione ma al momento non ci sono indicazioni su quando potrà tornare ad allenarsi. Si ferma ai box anche l’australiano Adam Hansen che ha accusato dolori al soprasella nell’ultima settimana del Tour de France.