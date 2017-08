Impresa solitaria di Adrien Alidor in Guadalupa, ma Cédric Eustache resta al comando della corsa

Grande azione di Adrien Alidor oggi in al Tour de la Guadeloupe, nella sesta tappa (Deshaies-Sainte Anne), lunga 150 km. Il francese (di nazionalità, ma in tutto e per tutto guadalupano) è arrivato tutto solo al traguardo, chiudendo con un vantaggio di 1’15” sul gruppo, giunto abbastanza sfilacciato allo striscione: in otto sono stati cronometrati a 1’15”, e la volata per il secondo posto se l’è aggiudicata Cédric Ramothe (altro atleta del posto) su Julio Alberto Amores (Inteja Dominican), Yudai Arashiro (Bridgestone Anchor), Grégory Errin, Toshiki Omote (Bridgestone), Etienne Tortelier, William Bondot e Grzegorz Kwiatkowski; a 1’20” cronometrato – dopo un buco – il grosso del gruppo, con Keran Barolin vincitore dello sprint per il decimo posto.

In classifica Cédric Eustache continua a comandare con 12″ sul venezuelano Juan Murillo, 29″ sull’altro eroe di casa Boris Carene, 32″ su Sébastien Fournet-Fayard, 2’02” su Luis Sablon, 2’19” su Miguel Ubeto e 2’28” su Ludovic Turpin. Domani la settima tappa si svilupperà tra Sainte Anne e Capesterre attraverso 158 km.