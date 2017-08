L’AG2R fa sul serio: alla Vuelta ci sarà Bardet. Con lui anche Montaguti e Pozzovivo

Dopo il sesto posto di Pozzovivo e il terzo di Bardet al Tour de France, la AG2R La Mondiale si prepara alla Vuelta a España. E, nella prova iberica, si presenta decisamente ben assortita. Saranno infatti in gara sia Romain Bardet che Domenico Pozzovivo.

Altri quattro corridori sono sicuri di gareggiare da sabato 19 agosto. Si tratta dei francesi Samuel Dumoulin, Alexandre Geniez e Alexis Gougeard e dell’azzurro Matteo Montaguti. Per gli altri tre posti ballottaggio a quattro fra i francesi Clément Chevrier e Julien Duval, il tedesco Nico Denz e il canadese Hugo Houle.

Queste le parole di Bardet: «Dopo un Tour impegnativo, sportivamente e mentalmente, ho pensato su come proseguire la stagione. Da diversi mesi pensavo di partecipare alla Vuelta e, con la dirigenza, abbiamo avuto la stressa idea. Sono felice quindi di gareggiare per la prima volta in questa corsa, sia per cambiare il mio solito calendario e sia per provare a disputare due grandi giri nella stessa stagione. È un passaggio importante nella mia vita di atleta e penso di avere la maturità giusta».