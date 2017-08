Primo rinforzo per la Delko Marseille: ingaggiato l’australiano Brenton Jones

La Delko Marseille Provence KTM, formazione francese per cui milita il veronese Mauro Finetto, ha annunciato il primo acquisto per la prossima stagione. Si tratta di Brenton Jones, velocista australiano in forza quest’anno alla JLT Condor. Il venticinquenne ex Drapac si è imposto nel 2017 in una tappa del Tour de Taiwan e in una del Tour de Korea.

Il neoarrivato ha dichiarato: «Sono felice di tornare tra i professionisti e ringrazio il team per l’opportunità datami. Sono motivato per portare alla squadra i migliori risultati possibili. Con un bel calendario e una valida storia alle spalle, sento che questa è la formazione giusta per me».