Primo rinforzo per la Bahrain Merida: ingaggiato Gorka Izagirre

Dopo i fratelli Antonio e Vincenzo Nibali, la rosa della Bahrain Merida avrà nella prossima stagione una nuova coppia di consanguinei. A far compagnia al giovane Ion (e, se vogliamo, anche al cugino Ion Insausti), arriva, come da previsioni, Gorka Izagirre. Il ventinovenne basco proviene dal Movistar Team, per cui gareggia dal 2014.

Quest’anno ha ottenuto ottimi risultati come la vittoria della tappa di Peschici al Giro d’Italia e la Klasika Primavera, oltre che il quarto posto alla Paris-Nice.

Il general manager Brant Copeland ha affermato: «Tutti noi siamo felici per questo ingaggio. Gorka non è solo uno dei migliori gregari al mondo ma anche un solido corridore nelle prove di una settimana. Rappresenta tutto quello che cerchiamo in un corridore: duro lavoro, consistenza e uomo squadra».