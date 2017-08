Due acquisti per la Direct Énergie: arrivano Cousin e Taaramäe

Doppio acquisto per la Direct Énergie: la formazione vandeana che, per motivi diversi, nella prossima stagione dovrà fare a meno di Coquard e Voeckler, ha annunciato l’arrivo di Jérôme Cousin e di Rein Taaramäe. Il ventottenne Cousin proviene dalla Cofidis, Solutions Crédits, ma ha già militato nel team dal 2011 al 2015. Il trentenne estone Taaramäe torna in Francia dopo la lunga esperienza con la Cofidis, in cui si era messo in luce come interessante prospetto per le gare a tappe; ma tali attese non sono state confermate.

Jean René Bernaudeau, general manager della squadra, ha così parlato: «Cousin troverà un ambiente a lui familiare e conosce già il nostro modo di operare. Siamo onorati che Taaramäe abbia scelto la nostra proposta: crediamo che sia il profilo giusto, sportivo e umano, per il nostro gruppo. Vogliamo farli tornare la voglia di correre, e con Lilian Calmejane rappresenterà una coppia di livello».