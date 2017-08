Europei, le startlist delle prove juniores e della gara under 23 femminile

Nella terza giornata dei Campionati europei su strada di Herning, è la volta delle prove in linea di tre categorie. Già dalle 9 sono in gara le 86 ragazze della categoria juniores, impegnate su un tracciato di 60.3 km. Speranze di buon risultato per le azzurre, che schierano Chiara Consonni, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster, Elena Pirrone e Gloria Scarsi. La lista di partenza della prova in linea femminile junores ai Campionati Europei 2017.

A partire dalle 12.30 saranno in gara le atlete della categoria under 23; per loro, anche in questo caso 86, un percorso di 100.5 km. Per l’Italia saranno della partita Martina Alzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Marta Cavalli, Arianna Fidanza e Nadia Quagliotto. La lista di partenza della prova in linea femminile under 23 ai Campionati Europei 2017.

Infine, dalle 16, 152 atleti della categoria juniores si daranno battaglia sul percorso di 120.6 km. Sei gli azzurrini al via, ossia Davide Ferrari, Michele Gazzoli, Samuele Manfredi, Giulio Masotto, Fabio Mazzucco e Luca Rastelli. La lista di partenza della prova in linea maschile junores ai Campionati Europei 2017.