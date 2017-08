Incidente assurdo agli Europei: una persona in bici taglia la strada al gruppo in gara

Un incidente assurdo, che ricorda quello di Genova al Giro d’Italia 2015, ha caratterizzato oggi la gara su strada della categoria Under23 ai Campionati Europei di Herning. Proprio mentre il gruppo aveva appena concluso il terzo dei cinque giri in programma, una persona in bicicletta è entrata sul percorso per attraversare la strada: giunta a metà carreggiata si è accorta del gruppo in arrivo e ha provato a tornare indietro sui propri passi causando comunque il caos tra le atlete. Una gravissima disattenzione sia da parte dell’incauta persone, sia da parte di chi avrebbe dovuto presidiare quel passaggio in una zona peraltro transennata: l’incidente è costato caro alla britannica Lucy Shaw che è caduta e si è ritirata dalla corsa, fortunatamente senza conseguenze fisiche serie.

Spectator on a bike takes out Lucy Shaw of @dropscycling in the #EuroRoad17 U23 race pic.twitter.com/xyMq8khLO6 — Rose Manley (@roseemanley) 4 agosto 2017