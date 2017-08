Tour de Pologne, frattura alla mano per Montaguti: probabile il forfait alla Vuelta

Avrebbe dovuto prendere parte alla Vuelta a España, ma ora la sua presenza è decisamente improbabile. Il soggetto in questione è Matteo Montaguti, protagonista suo malgrado di una caduta nella tappa di ieri al Tour de Pologne. Il romagnolo, vincitore quest’anno di una tappa al Tour of the Alps, ha comunque portato a termine la frazione.

Recatosi in ospedale per accertamenti, il trentatreenne è stata riscontrata una frattura alla mano sinistra e una probabile frattura al polso destro. Montaguti, che ovviamente non ha preso il via nella giornata conclusiva della corsa polacca, verrà ulteriormente visitato al rientro in patria. L’assenza prevista per questo tipo di infortunio è di diverse settimane, motivo per cui appare assai difficile vederlo al via della gara spagnola.