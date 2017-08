La Lotto Soudal ufficializza i corridori per la Vuelta: confermata l’assenza di Hansen

La prima formazione ad ufficializzare i nove atleti in gara alla Vuelta a España è la Lotto Soudal. E, come anticipato in mattinata, nel gruppo non sarà presente Adam Hansen; l’australiano interrompe così a quota 18 l’elenco di grandi giri consecutivi portati a termine.

La formazione fiamminga sarà rappresentata nella prova iberica dai belgi Sander Armée, Bart De Clercq, Thomas De Gendt, Jens Debusschere, Rémy Mertz, Maxime Monfort e Jelle Wallays, dal polacco Tomasz Marczynski e dallo spagnolo Rafael Valls.

In merito all’esclusione di Hansen, il general manager Marc Sergeant spiega: «Adam soffre per un dolore al soprassella dal Tour: dopo due settimane l’infortunio sta migliorando, ma non è scomparso, per cui lo staff teme che possa peggiorare durante la Vuelta. Al momento Adam non ha ancora ripreso ad allenarsi, per cui la preparazione sarebbe assai ridotta. Tenendo a mente gli obiettivi sportivi che vogliamo raggiungere, è stato deciso di non selezionarlo. Il suo è un record fantastico, ma sappiamo tutti che si sarebbe interrotto prima o poi».