Un nuovo sloveno per la Bahrain Merida: ecco Matej Mohoric

Secondo acquisto per la Bahrain Merida: dopo Gorka Izagirre, la compagine mediorientale ha ufficializzato l’arrivo di Matej Mohoric. Lo sloveno, nonostante sia solo ventiduenne, vanta già quattro stagioni tra i professionisti, le ultime delle quali trascorse alla Lampre/UAE Team Emirates.

Il neoarrivato afferma: «Sento già la fiducia da parte del team e so che potrò crescere e migliorare. Non vedo l’ora di prepararmi per approcciare la nuova esperienza nel migliore dei modi».

Il general manager Brent Copeland aggiunge: «È sempre un piacere annunciare l’arrivo di un giovane talento come Matej. Ho lavorato con lui in passato e lo ritengo uno dei corridori più intelligenti del gruppo. Crediamo che possa migliorare molto sono sicuro che non abbiamo ancora visto i suoi limiti».