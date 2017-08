Dwars Door het Hageland 2017

E quest’anno? La concomitanza con l’Europeo non favorisce la prova, che non si è affermata neanche come antipasto del BinckBank Tour (ex Eneco Tour): difatti non vedrà ai nastri di partenza squadre World Tour e resterà limitata soprattutto ad olandesi e belgi. Potrebbe dunque consumarsi un altro episodio dell’eterna lotta tra i due ragazzi terribili del ciclocross: Mathieu Van Der Poel (Beobank-Corendon), reduce dalle fatiche della Mountain Bike, e l’inesauribile Wout Van Aert (Veranda’s Willems-Crelan), che arrivando secondo l’anno scorso ottenne una delle prime convincenti prove in linea: è un favorito d’obbligo.

A corredo, la Cofidis con Florian Sénéchal, terzo classificato l’anno scorso, la Wanty-Groupe Gobert con Frederik Backaert e Guillaume Van Keirsbulck, la Rompoot con Pim Ligthart, i giovani della Sport Vlaanderen-Baloise, la WB Veranclassic con Roy Jans e Oliver Pardini. Tra i corridori Continental, i più temibili sono Joeri Stallaert (Cibel-Cebon) e l’ex-promessa danese Rasmus Guldhammer (Team Veloconcept).