Felino: arriva a sorpresa la vittoria di Giacomo Zilio

Epilogo inatteso e felice per la Zalf Euromobil Désirée Fior al Gp Città di Felino, corso oggi pomeriggio in un clima torrido: sulla salita di Barbiano si è scremato un gruppetto di 8 corridori, giunto al traguardo. La Zalf Euromobil ha fatto valere la maggioranza numerica, con la matricola d’arte Edoardo Faresin che si è sacrificata per compagno Giacomo Zilio, il quale non ha tradito le attese ed è riuscito a sprintare con successo davanti al prossimo stagista UAE Francesco Romano (Palazzago) e ad un’altra matricola, Stefano Oldani (Colpack). Qual è la particolarità? Che Zilio in quattro anni in Zalf non era mai riuscito a conseguire una vittoria, ed il suo ultimo successo risale addirittura alla categoria allievi. Premiata dunque la costanza dello scalatore vicentino, che porta alla compagine trevigiana il 16esimo successo stagionale.