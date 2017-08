In Ucraina gioco facile per il Kolss Cycling Team: al Tour de Ribas vince Lagkuti

Ad Odessa, nella parte occidentale dell’Ucraina, si è disputato oggi il Tour de Ribas. In questa prova di 154 km a monopolizzare la scena, come spesso accade nelle prove del paese, è stato il Kolss Cycling Team. La formazione Continental ha infatti conquistato il primo e il secondo posto, con due atleti protagonisti di una bella cavalcata di coppia.

A tagliare per primo il traguardo è stato Sergiy Lagkuti; per il trentaduenne si tratta della prima affermazione del 2017. In sua compagnia è giunto Andriy Vasylyuk. Per il terzo atleta, l’azero Elchin Asadov (in gara con la propria nazionale), si è dovuto attendere 2’34”.

Quarto posto a 2’48” per l’esperto Sergiy Grechyn (Nikolaev Region), quindi a seguire Mykhaylo Kononenko (Kolss Cycling Team) a 2’53”, Oleksandr Golovash (Minsk Cycling Club) a 3’24”, i bielorussi Anton Muzychkin (Minsk Cycling Club) a 3’27”, Aliaksei Piashkun (MGCOR Minsk) a 3’32” e Siarhei Papok (Minsk Cycling Club) a 5’09”. Chiude la top 10 a 5’11” Oleksandr Prevar (Kolss Cycling Team). Domani la rivincita all’Odessa Grand Prix.