Si corre anche in Svezia: volata al Kalmar GP, successo di Rasmus Wallin

Volata di gruppo nella Hansa Bygg Kalmar Grand Prix Road Race. Al termine dei 188.5 km della prova svedese il più rapido è stato Rasmus Wallin; per il ventunenne danese della ColoQuick-Cult si tratta della prima vittoria in carriera in corse UCI. Battuti due corridori ben più esperti, come lo svedese Jonas Ahlstrand, ex Cofidis e ora tornato tra i dilettanti con il Team Ormsalva Athletic Club, e il danese Jonas Aaen Jørgensen, già nella Saxo Bank ma ora colonna della Riwal Platform.

Completano la top 10 il danese Casper Von Folsach (Team Giant-Castelli), lo svedese Kim Magnusson (Team Tre Berg-Postnord), i danesi del BHS Almeborg Bornholm Steffen Munk Christiansen e Simon Bigum, il norvegese Marius Wold (IK Hero), il danese Christoffer Lisson (BHS Almeborg Bornholm) e lo svedese Isac Lundgren (Team Tre Berg-Postnord).