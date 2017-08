Doppia frattura vertebrale al Tour de France, nuovo stop per Stephen Cummings

1 Minuti per leggerlo

Il corridore britannico Stephen Cummings ha rivelato su Twitter di concluso lo scorso Tour de France con una doppia frattura alle vertebre L1 e L2. Il 36enne del Team Dimension Data è quindi costretto a fermarsi di nuovo dopo lo stop di quasi due mesi e mezzo per l’infortunio nel corso della quarta tappa della Vuelta al País Vasco e ovviamente non potrà essere al via della prossima Vuelta a España: Cummings era caduto violentemente dopo essere uscito di strada nel corso della 17a tappa del Tour de France da La Mure a Serre-Chevalier, lo stesso incidente che costò il ritiro a Marcel Kittel.