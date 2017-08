Ribaltone finale, Sébastien Fournet-Fayard vince il Tour de la Guadeloupe 2017!

Il Tour de la Guadeloupe 2017 si è concluso oggi con la nona ed ultima tappa che ha provocato un clamoroso ribaltone in classifica generale: a conquistare il trionfo finale della gara caraibica è il 32enne francese Sébastien Fournet-Fayard, corridore con un lontano passato da professionista in Italia. Fournet-Fayard, che difende i colori del Team Pro Immo, ha approfittato della giornataccia del lituano Zydrunas Savickas che è arrivato al traguardo staccato di 3’48” ed è finito terzo assoluto a 2’48” superato anche dal venezuelano Juan Murillo che si è issato fino alla seconda posizione a 1’45” da Fournet-Fayard.

Ad aggiudicarsi l’ultima tappa è stato il 23enne Jayson Rousseau che già ieri aveva vinto la prima delle due semitappe in programma: Rousseau ha regolato in volata un gruppo abbastanza numeroso con lo spagnolo Albert Torres in seconda posizione e l’esperto venezuelano Miguel Ubeto in terza.